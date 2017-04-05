Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGRldGVyaW9yYXRpbmcgUnViYmVyIEJvd2wgY291bGQgYmUgcm9jayAmIzgyMTc7biYj
ODIxNzsgcm9sbGluZyBpZiBBa3JvbiByZXpvbmVzIGl0IGZvciBtdXNpYyBjb25jZXJ0cywgYSBt
b3ZlIGl0cyBsYXRlc3Qgb3duZXJzIHNheSB3b3VsZCB1bmxlYXNoIG1pbGxpb25zIG9mIGRvbGxh
cnMgaW4gcHJpdmF0ZSBpbnZlc3RtZW50cyBmcm9tIHRoZSBvdGhlciBzaWRlIG9mIHRoZSBjb3Vu
dHJ5LjwvcD48cD5ObyBtb3JlIGJhY2sgdGF4ZXMsIHdoaWNoIGFyZSBhcHByb2FjaGluZyAkMjAw
LDAwMC4gTm8gbW9yZSB1bnNpZ2h0bHkgYW5kIHVuc2FmZSBjb25kaXRpb25zLjwvcD48cD5JbnN0
ZWFkLCB0aGUgb3duZXJzIHNheSwgdGhlcmUgd291bGQgYmUgbmV3IHBhcmtpbmcsIGEgYnVpbHQt
aW4gcmVzdGF1cmFudCwgYSBtYWluIHN0YWdlIGFuZCBzaXggY29uY2VydHMgYSB5ZWFyLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7QmlnIG5hbWVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBhdHRvcm5leSBXaWxsaWFtIENvcmdhbiwg
d2hvc2UgY2xpZW50cyBXaWxsaWFtIER1bm4gYW5kIFNlYW4gTWFzb24gZm9ybWVkIFRlYW0gMSBQ
cm9wZXJ0aWVzIGZvciB0aGUgc29sZSBwdXJwb3NlIG9mIG93bmluZyB0aGUgUnViYmVyIEJvd2wu
ICYjODIyMDtUaGF0IHN0YWRpdW0gaXMgc28gYmlnIHRoYXQgaXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBm
aXQgYSBsb3Qgb2YgdGhvc2UgbXVzaWNhbCBhY3RzIHRoYXQgaXRzIGJlZW4gYWJsZSB0byBmaXQg
aW4gdGhlIHBhc3QgbGlrZSB0aGUgUm9sbGluZyBTdG9uZXMuIEkga25vdyB0aGUgQmxhY2sgS2V5
cyBhcmUgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBvcGVuaW5nLiBNeSBndXlzIGhhdmUgdGFsa2VkIHRvIHRoZW0u
JiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgVGVhbSAxIGhhcyBub3QgcGFpZCBwcm9wZXJ0eSB0YXhlcyBvciBt
YWRlIHJlcGFpcnMgc2luY2UgYnV5aW5nIHRoZSBSdWJiZXIgQm93bCBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJz
aXR5IG9mIEFrcm9uIGZvciAkMzgsMDAwIGluIDIwMTQuPC9wPjxwPk5vdyB0aGUgb3duZXJzIHdh
bnQgdGhlIGNpdHkgdG8gdGFrZSB0aGUgZGVlZCB0aGVuIGxlYXNlIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBiYWNr
IHRvIHRoZW0uIFVuZGVyIG11bmljaXBhbCBvd25lcnNoaXAsIEFrcm9uIGNvdWxkIGFwcHJvdmUg
YSBjb25kaXRpb25hbCB1c2UgZm9yIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBhZnRlciB0d28geWVhcnMgb2YgaW5h
Y3Rpdml0eSBoYXZlIHJlbmRlcmVkIGl0IHVzZWxlc3MgYnkgdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyB6b25p
bmcgbGF3LjwvcD48cD5UaGUgb3RoZXIgb3B0aW9uIHdvdWxkIGJlIGZvciBNYXNvbiBhbmQgRHVu
biB0byBhcHBseSBmb3IgcmV6b25pbmcuIEJ1dCB0aGV5IGhhdmVuJiM4MjE3O3QsIGluc3RlYWQg
cHVzaGluZyB0aGUgcHJvcGVydHktdHJhbnNmZXItdGhlbi1sZWFzZS1iYWNrIHBsYW4uPC9wPjxw
PlRoZSBjaXR5IGNvdWxkIGVuZCB1cCB3aXRoIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBhZnRlciBhbGwsIGJ1dCBu
b3QgdGhlIHdheSBNYXNvbiBhbmQgRHVubiB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHNlZSBpdCBnbyBkb3duLiBU
aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBMYW5kIEJhbmsgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LmNw
Y2xlcmsuY28uc3VtbWl0Lm9oLnVzL1B1YmxpY1NpdGUvRG9jdW1lbnRzL3N1bXp6YTYwMDAwMDQx
MC5wZGYlMjAlNUQiPiBmaWxlZCBpbiBjb3VydCA8L2E+IEZyaWRheSB0byBmb3JlY2xvc2Ugb24g
dGhlIFJ1YmJlciBCb3dsIG9uIGJlaGFsZiBvZiBLcmlzdGVuIFNjYWxpc2UsIHRoZSBjb3VudHkm
IzgyMTc7cyBmaXNjYWwgb2ZmaWNlci4gKEEgY29weSBvZiB0aGUgc3VpdCBjYW4gYmUgZm91bmQg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2JpdC5seS8ybkxxeGx5LikiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8vYml0Lmx5LzJuTHF4bHkuKTwvYT4gPC9wPjxwPlN0YXRlIGxhdyBhbGxvd3MgdGhlIHF1YXNp
LXByaXZhdGUgbGFuZCBiYW5rIHRvIGFjdCBhcyBhbiBhZ2VudCBmb3IgbG9jYWwgZ292ZXJubWVu
dHMgc2Vla2luZyB0byBjb250cm9sIGFuZCBzZWN1cmUgcHJvYmxlbSBwcm9wZXJ0aWVzIG9yIHJl
Y292ZXIgdGF4ZXMgYW5kIG90aGVyIGxvc3QgcmV2ZW51ZS4gUGF0cmljayBCcmF2bywgdGhlIGFn
ZW5jeSYjODIxNztzIGV4ZWN1dGl2ZSBkaXJlY3Rvciwgc2FpZCBoaXMgc3RhZmYgZm91bmQga2lk
cyBoYW5naW5nIGZyb20gYSBzZWNvbmQtZmxvb3Igcm9vZiB3aGVuIHRoZXkgd2VudCBvdXQgdG8g
aW5zcGVjdCB0aGUgY29uZGl0aW9uIG9mIHRoZSAmIzgyMjA7aGlnaGx5IHRheCBkZWxpbnF1ZW50
JiM4MjIxOyBzdGFkaXVtLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBzYWlkIGl0IHdhcyB3aWRlIG9wZW4s
JiM4MjIxOyBCcmF2byBzYWlkIGhpcyBpbnNwZWN0b3JzIHJlcG9ydGVkLiAmIzgyMjA7U28gW3Ro
ZSBvd25lcnNdIGhhdmUgZG9uZSBub3RoaW5nIHRvIHNlY3VyZSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBmb3JlY2xvc3VyZSBoZWFyaW5nIHdpbGwgYmUgaGVsZCBpbiBNYXkgYmVmb3JlIHRoZSBTdW1t
aXQgQ291bnR5IEJvYXJkIG9mIFJldmlzaW9uLCB3aGljaCBydWxlcyBvbiB0YXggYW5kIG90aGVy
IGlzc3Vlcy4gVGhlIGxhbmQgYmFuayBoYXMgdGhlIGF1dGhvcml0eSB0byBzcGVlZCB1cCB0aGUg
Zm9yZWNsb3N1cmUgcHJvY2Vzcywgd2hpY2ggY291bGQgc3RpbGwgYmUgaW50ZXJydXB0ZWQgaWYg
dGhlIFJ1YmJlciBCb3dsIG93bmVycyBmaWxlIGZvciBiYW5rcnVwdGN5LCBhIG1vdmUgdGhhdCBw
dXQgdGhlIFJvbGxpbmcgQWNyZXMgTWFsbCBmb3JlY2xvc3VyZSBvbiBhIGxvbmcgcGF1c2UuPC9w
PjxwPkJyYXZvIHdpbGwgZXZlbnR1YWxseSBtZWV0IHdpdGggdGhlIGNpdHkgdG8gZmluZCBhIHN1
aXRhYmxlIG93bmVyLCBwcmVmZXJhYmx5IG9uZSB3aXRoIGEgcGxhbiB0byByZXR1cm4gdGhlIHN0
YWRpdW0gdG8gZ29vZCB1c2Ugb3IgZGlzcG9zZSBvZiB0aGUgcHJvcGVydHkgYmVmb3JlIGl0IGZh
bGxzIGZ1cnRoZXIgaW50byBkaXNyZXBhaXIgYW5kIHBvc2VzIG1vcmUgb2YgYSB0aHJlYXQgdG8g
cHVibGljIHNhZmV0eS4gRm9yIG5vdywgQnJhdm8gc2FpZCB0aGUgcGxhbiBpcyBmb3IgdGhlIGxh
bmQgYmFuayB0byBob2xkIHRoZSBwcm9wZXJ0eSB1bnRpbCBhbiBlbmQgdXNlciBzdGVwcyBmb3J3
YXJkLiA8L3A+PHA+VGhlIGZvcmVjbG9zdXJlIGNhc2UgY2l0ZXMgdGhlIHVucGFpZCB0YXhlcywg
d2hpY2ggQ29yZ2FuIHNhaWQgaGlzIGNsaWVudHMgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoZXkgaGFk
IHRvIHBheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXQgaGFwcGVuZWQgd2FzIHRoZXkgd2VyZSB1bmRlciB0
aGUgaW1wcmVzc2lvbiB3aGVuIHRoZXkgZ290IGl0IHRoYXQgdGhleSB3b3VsZCBoYXZlIGEgdGF4
IGFiYXRlbWVudCBmb3IgYSBwZXJpb2Qgb2YgdGltZSwmIzgyMjE7IENvcmdhbiBzYWlkLiAmIzgy
MjA7VGhpcyB3YXMgYSBjb252ZXJzYXRpb24gb24gdGhlIHBob25lIHdpdGggW2xhdGUgQ291bnR5
IEV4ZWN1dGl2ZV0gUnVzcyBQcnkuIFdlIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYW55IGRvY3VtZW50YXRp
b24gb24gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphc29uIERvZHNvbiwgY2hpZWYgb2Ygc3RhZmYgZm9y
IENvdW50eSBFeGVjdXRpdmUgSWxlbmUgU2hhcGlybyBhbmQgaGVyIHByZWRlY2Vzc29yLCBzYWlk
IGhlIG5ldmVyIGhlYXJkIFByeSBzcGVhayBvZiBzdWNoIGFuIGFycmFuZ2VtZW50LCBhZGRpbmcg
dGhhdCBpdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gb3V0IG9mIGNoYXJhY3RlciBmb3IgdGhlIGZvcm1lciBl
eGVjdXRpdmUgdG8gc2F5IHRheGVzIGRvIG5vdCBuZWVkIHRvIGJlIHBhaWQuIDwvcD48cD5UaGUg
bGFzdCB3cmlua2xlIGluIHRoZSBwbGFuIHRvIHJvY2sgb3V0IHRoZSBzdGFkaXVtIGlzIHRoZSBC
bGFjayBLZXlzLCB3aG8gYXJlIGZyb20gQWtyb24uIFRoZSBiYW5kJiM4MjE3O3MgYWdlbnQgaXNu
JiM4MjE3O3QgY29tbWVudGluZyB0byB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20g
b24gd2hldGhlciB0aGV5JiM4MjE3O2Qgb3BlbiBhdCB0aGUgUnViYmVyIEJvd2wsIHNob3VsZCBh
bGwgb2JzdGFjbGVzIGJlIG92ZXJjb21lLjwvcD48cD5XYWl0aW5nPC9wPjxwPkNvcmdhbiBtZXQg
d2l0aCBBa3JvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgaW4gSmFudWFyeSB0byBwcmVzZW50IGEgbmV3IHZpc2lv
biBmb3IgdGhlIG9sZCBzdGFkaXVtLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzIEZvb3Ri
YWxsIExlYWd1ZSB0YW5raW5nLCBUZWFtIDEgaGFkIGpldHRpc29uZWQgYW4gb3JpZ2luYWwgcGxh
biB0byBicmluZyBpbiBhIHNlbWktcHJvZmVzc2lvbmFsIGZvb3RiYWxsIHRlYW0uIFNvIGluIEph
bnVhcnksIHRoZXkgcGl0Y2hlZCBtdXNpYyBzaG93cyBhbmQgZmVzdGl2YWxzIHdpdGggYW4gb3B0
aW9uIGZvciBsb2NhbCBvcmdhbml6YXRpb25zIHRvIHBsYXkgc29jY2VyIG9yIGZvb3RiYWxsLjwv
cD48cD5Db3VuY2lsIFByZXNpZGVudCBNYXJpbHluIEtlaXRoIHRoYW5rZWQgQ29yZ2FuIGZvciBw
cmVzZW50aW5nIHRoZSBwbGFuIGluIGEgbGV0dGVyIHNlbnQgTWFyY2ggMS4gVXNhZ2Ugd2FzbiYj
ODIxNzt0IHRoZSBpc3N1ZS4gSXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHRoZSBwcml2YXRlIGNvbXBhbnkgd291
bGQgYXNrIG9mIHRoZSBjaXR5IHRoYXQgY29uY2VybmVkIHRoZSBjb3VuY2lsLCBLZWl0aCB0b2xk
IENvcmdhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dpdGggdGhlIGZhY3QgdGhhdCB0aGVpciB2ZW50dXJlIGlz
IHJvb3RlZCBpbiB0aGUgaWRlYSB0aGF0IGl0IHdvdWxkIGJlIGEgcHVibGljL3ByaXZhdGUgcGFy
dG5lcnNoaXAsIHdlIHdvdWxkIG5lZWQgYSBtb3JlIGNvbmNyZXRlIHBsYW4gZm9yIHVzIHRvIG1v
dmUgZm9yd2FyZCBpbiBhbnkgd2F5LCYjODIyMTsgS2VpdGggd3JvdGUuICYjODIyMDtUaGUgcGxh
biBuZWVkcyB0byBiZSBzb2x2ZW50IGZpbmFuY2lhbGx5IHdpdGggbm8gY29tbWl0bWVudCBmcm9t
IHRoZSBjaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhyZWUgd2Vla3MgbGF0ZXIsIENvcmdhbiByZXBsaWVk
OiAmIzgyMjA7SSBhbSB1bnN1cmUgb2Ygd2hhdCBmdXJ0aGVyIGRldGFpbHMgdGhlIENpdHkgQ291
bmNpbCBuZWVkcyB0byBiZSBmdWxseSBhZHZpc2VkIGFzIHRvIHdoYXQgaXMgZ29pbmcgb24gaGVy
ZS4gTGV0IHRoZXJlIGJlIG5vIGNvbmZ1c2lvbiBhYm91dCB0aGlzIG1hdHRlci4gTXkgY2xpZW50
cyBhcmUgcmVhZHkgdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLCB0aGV5IGhhdmUgYmVlbiByZWFkeSBmb3Igb3Zl
ciBhIHllYXIuIEFsbCBvZiB5b3VyIGNvbmNlcm5zIGNhbiBiZSBzYXRpc2ZpZWQuIFRoZSB0YXhl
cyB3aWxsIGJlIHBhaWQsIHRoZSBzdHJ1Y3R1cmUgd2lsbCBiZSBmdWxseSByZW5vdmF0ZWQgYW5k
IHNlY3VyZSAyNC83LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IG5vdGhpbmcgY2FuIGhhcHBlbiB1bnRpbCB0
aGUgem9uaW5nIGlzc3VlIGlzIHJlc29sdmVkIHNpbXBseSBiZWNhdXNlIHRoZSBpbnZlc3RvciBp
cyB1bndpbGxpbmcgdG8gcmVsZWFzZSB0aGUgZnVuZHMgbmVjZXNzYXJ5IGludG8gYW4gaW1wcm9w
ZXJseSB6b25lZCB2ZW50dXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW5hY3Rpb248L3A+PHA+V2l0aCB0d28g
b3B0aW9ucyBvbiB0aGUgdGFibGUgJiM4MjEyOyBlaXRoZXIgcmV6b25lIG9yIGRlZWQgdGhlbiBs
ZWFzZSBiYWNrICYjODIxMjsgQ29yZ2FuIHNhaWQgYSBmb3JtZXIgYmFuayBDRU8gd2lsbCBnaXZl
IFRlYW0gMSB0aGUgbW9uZXkgaXQgbmVlZHMgdG8gcGF5IHRoZSB0YXggYmlsbCBhbmQgaGlyZSBj
b21wYW5pZXMgdG8gcmVwYWlyIGNvbmNyZXRlIGFuZCBibGVhY2hlcnMuICYjODIyMDtXZSBoYXZl
IHRoZSBtb25leSB3aXRoIEFFTCwgb3VyIGNhcGl0YWwgaW52ZXN0b3IsIGFuZCB0aGV5IGFsc28g
aGF2ZSB0aGUgaW5kdXN0cnkgZXhwZXJ0cyB3aG8gdW5kZXJzdGFuZCBob3cgdG8gb3BlcmF0ZSBh
IG11c2ljIHZlbnVlLCYjODIyMTsgQ29yZ2FuIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUgb25seSB0aGluZyB0
aGF0IGlzIGhvbGRpbmcgdXMgdXAgaXMgdGhlIHpvbmluZy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCBDb3Jn
YW4mIzgyMTc7cyBjbGllbnRzIGhhdmUgbm90IGFwcGxpZWQgZm9yIHJlem9uaW5nIG9yIHByb3Zp
ZGVkIHRoZSBjaXR5IHdpdGggdGhlIHRlcm1zIG9mIGEgcHJvcG9zZWQgcHJvcGVydHkgdHJhbnNm
ZXIgYWdyZWVtZW50LCB3aGljaCBpbiB0aGUgZW5kIGNvdWxkIGxlYXZlIHRoZSBjaXR5IHdpdGgg
b3duZXJzaGlwIG9mIGEgJDE5NiwxNDMgdGF4IGJpbGwgYW5kIGEgc3RydWN0dXJlIHRoYXQgY291
bGQgY29zdCB0YXhwYXllcnMgZXZlbiBtb3JlIGlmIHRoZSBkZWFsIGdvZXMgYmFkIGFuZCB0aGUg
Y2l0eSBtdXN0IHRlYXIgaXQgZG93bi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBjb3VsZCBlaXRoZXIgZG8g
YSByZXpvbmluZyBvciBkbyBhIHB1YmxpYy1wcml2YXRlIHBhcnRuZXJzaGlwLCYjODIyMTsgQ29y
Z2FuIGV4cGxhaW5lZCBpbiBhIGZvbGxvdy11cCBlbWFpbC4gJiM4MjIwO1RoZXNlIGFyZSB0aGUg
b3B0aW9ucyB3ZSBoYXZlIGNvbWUgdXAgd2l0aCBpbiBvcmRlciB0byByZXNvbHZlIHRoZSB6b25p
bmcgcHJvYmxlbSB3ZSBoYXZlIGFuZCBrZWVwIG1vdmluZy4gV2UgaGF2ZSBub3Qgc3VibWl0dGVk
IGEgcHJvcG9zZWQgY29udHJhY3QuIFBlcmhhcHMgdGhhdCBpcyB3aGF0IHRoZSBjaXR5IHdvdWxk
IGxpa2UgZnJvbSB1cz8gT3VyIGFwcHJvYWNoIGhhcyBiZWVuIGZvY3VzZWQgb24gd2hhdCB0aGUg
Y2l0eSB3b3VsZCBwcmVmZXIsIHdlIHdhbnQgdG8gYmUgYWNjb21tb2RhdGluZy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3Rv
bkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.