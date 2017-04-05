All CATEGORIES
☰ Menu

Rubber bowl

Summit County Land Bank moves to foreclose on Rubber Bowl

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 12:20 PM | Updated: April 6, 2017 - 10:25 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Rubberbowl the former home of the University of Akron's Zip's is seen from The Spirit of Goodyear Blimp in this 2013 file photo. Summit County and Akron are foreclosing on the Rubber Bowl. The new owners have fallen behind on the tax bill but they want the city to rezone the property so they can make it a music venue. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal file photo)


MORE IN NEWS

hhgregg08cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds - 8:58 PM

INDIANAPOLIS: Consumer electronics chain hhgregg Inc. is going out of business and shutting down all of its stores.

delta08cut
Delta cancels flights for third day after storm hits Atlanta - 8:58 PM
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
uacross08cut_02
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit - 8:55 PM
tessafolo08_1
Nordonia kindergartner who lost part of leg has plenty of company on journey to healing
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next