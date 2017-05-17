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Fatal fire

Summit County medical examiner: All seven victims of Akron house fire died of smoke inhalation

Beacon Journal staff report

Published: May 17, 2017 - 02:23 PM
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A man examines fire damage while a memorial grows outside 693 Fultz Street on Wednesday in Akron. A fire broke out at the home on Monday killing five children and two adults. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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