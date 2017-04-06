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Nature

Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 11:28 AM | Updated: April 7, 2017 - 10:03 AM
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Summit Metro Park Ranger Marlo Perdicas holds a mass of salamander eggs she found during a survey of the amphibian population at Hampton Hills Metro Park on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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