All CATEGORIES
☰ Menu

Nature

Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 11:28 AM | Updated: April 7, 2017 - 10:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit Metro Park Ranger Marlo Perdicas holds a mass of salamander eggs she found during a survey of the amphibian population at Hampton Hills Metro Park on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

abatement10cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’

Tucked between the Little Cuyahoga River and scenic cliff, a sign beckons Akronites to come home.

ellet10cutweb
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood
medic10cut
Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty
Trump and taxes: Back to drawing board, seeks GOP consensus
Suicide bombers kill 44 at Palm Sunday services in Egypt
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next