All CATEGORIES
☰ Menu

Nature

Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 11:28 AM | Updated: April 7, 2017 - 10:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit Metro Park Ranger Marlo Perdicas holds a mass of salamander eggs she found during a survey of the amphibian population at Hampton Hills Metro Park on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

abatement10cutweb PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
On tax incentives for home building, Horrigan says no time ‘to be timid or reserved’

Tucked between the Little Cuyahoga River and scenic cliff, a sign beckons Akronites to come home.

homebuy10cut_01
Akron is state’s least-squeezed larger city amid U.S. decline in homes for sale - 9:56 AM
ellet10cutweb
Akron looks to retool busy Market-Canton Road intersection in Ellet neighborhood
goodnews10_potter
Good News — April 10
medic10cut
Akron-born charity teaches African villagers how to escape poverty
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next