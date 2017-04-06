All CATEGORIES
☰ Menu

Nature

Summit County Metro Parks uses citizen scientists to monitor environment

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: April 6, 2017 - 11:28 AM | Updated: April 7, 2017 - 10:03 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit Metro Park Ranger Marlo Perdicas holds a mass of salamander eggs she found during a survey of the amphibian population at Hampton Hills Metro Park on Monday in Akron. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

hhgregg08cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
It’s lights out for hhgregg as another national retailer folds - 8:58 PM

INDIANAPOLIS: Consumer electronics chain hhgregg Inc. is going out of business and shutting down all of its stores.

delta08cut
Delta cancels flights for third day after storm hits Atlanta - 8:58 PM
uansbe07cut_04
UA’s National Society of Black Engineers hosts fair for eighth-graders
uacross08cut_02
Black professor talks about the challenges of being black at UA Black Male Summit - 8:55 PM
tessafolo08_1
Nordonia kindergartner who lost part of leg has plenty of company on journey to healing
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next