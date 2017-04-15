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Inclusivity

Summit County on the path to becoming an autism-friendly community

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 15, 2017 - 10:22 PM
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Dominick Bannevich, 10, waves goodbye to the "Soothing Bunny," a sensory friendly Easter Bunny at Belden Village Mall Saturday in Canton. Gina Bannevich started the "Soothing Bunny" at the mall for her son Dominick who has autism. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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