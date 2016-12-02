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Summit County police agencies regroup after Shop With a Cop scandal; departments responding in different ways

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: December 2, 2016 - 03:54 PM | Updated: December 2, 2016 - 07:01 PM
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In this 2014 file photo, Ranger Michael Phillips of Akron, pushes a shopping cart and assists other children during the Summit County Shop with a Cop. (Akron Beacon Journal file photo)


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