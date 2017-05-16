All CATEGORIES
☰ Menu

Charitable giving

Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 16, 2017 - 08:54 PM | Updated: May 17, 2017 - 07:10 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lisa Mansfield, community outreach specialist for the Summit County Probate Court, looks through boxes and bags of donated clothing during a clothing drive done by the court for area seniors.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 8:24 PM

After applying for bankruptcy and liquidating all of its stores, Gander Mountain announced Canton will be among dozens of locations that will reopen later this year.

ticks20cut_01
Mild winters result in more ticks, parks staff reports
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
betty20cut_01
Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book - 7:52 PM
barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next