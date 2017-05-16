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Charitable giving

Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 16, 2017 - 08:54 PM | Updated: May 17, 2017 - 07:10 AM
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Lisa Mansfield, community outreach specialist for the Summit County Probate Court, looks through boxes and bags of donated clothing during a clothing drive done by the court for area seniors.(Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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