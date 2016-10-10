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Summit County prosecutor would pursue public defender office if re-elected; GOP opponent against this switch

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 10, 2016 - 08:10 PM | Updated: October 11, 2016 - 10:04 AM
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Summit County Prosecutor Sherri Bevan Walsh works on skills with Christie Kennedy (left) and Eileen Clark during a women's self-defense class she helped teach at Kimpton Middle School on Sept. 26, in Munroe Falls. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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