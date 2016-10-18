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Summit County schedules public ceremony to say goodbye to former Edwin Shaw property

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 18, 2016 - 10:53 AM | Updated: October 19, 2016 - 04:03 PM
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A few buildings on the site of the former Edwin Shaw Rehabilitation Hospital are visible from Flickinger Road Tuesday in Lakemore. Summit County plans to raze the former hospital. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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