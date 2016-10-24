Summit County sheriff investigating several burglaries in Green, Coventry

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSBpcyBpbnZlc3RpZ2F0
aW5nIHNldmVyYWwgcmVzaWRlbnRpYWwgYnVyZ2xhcmllcyB0aGF0IGhhdmUgb2NjdXJyZWQgd2l0
aGluIHRoZSBjaXR5IG9mIEdyZWVuIGFuZCBDb3ZlbnRyeSBUb3duc2hpcC4gPC9wPjxwPlRoZXNl
IGJ1cmdsYXJpZXMgb2NjdXJyZWQgZHVyaW5nIGRheXRpbWUgYW5kIGVhcmx5IGV2ZW5pbmcgaG91
cnMuIFRoZSBzdXNwZWN0IG9yIHN1c3BlY3RzIGtub2NrZWQgb24gZG9vcnMsIGNoZWNrZWQgdGhl
IHJlc2lkZW5jZSBmb3Igb2NjdXBhbnRzLCBhbmQgc3Vic2VxdWVudGx5IGZvcmNlZCBvcGVuIGEg
ZG9vciBvciB3aW5kb3cuIFRoZSBzdXNwZWN0IG9yIHN1c3BlY3RzIGhhdmUgYmVlbiBlbnRlcmlu
ZyB0aGUgcmVzaWRlbmNlcyBhbmQgc3RlYWxpbmcgamV3ZWxyeSwgY2VsbCBwaG9uZXMsIGFuZCBv
dGhlciBlbGVjdHJvbmljcywgYXV0aG9yaXRpZXMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHNoZXJpZmYmIzgy
MTc7cyBvZmZpY2UgcmVsZWFzZWQgYSB2aWRlbyBvZiBvbmUgYnVyZ2xhcnkgY2F1Z2h0IG9uIGhv
bWUgc2VjdXJpdHkgY2FtZXJhIG9uIGl0cyBGYWNlYm9vayBwYWdlLjwvcD48cD5JbiB0aGF0IGlu
Y2lkZW50IG9uIE9jdC4gOCBhdCBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDc6NTEgcC5tLiwgYSB3aGl0ZSBtYWxl
IGRlc2NyaWJlZCBhcyBoYXZpbmcgc2hvcnQgaGFpciwgYXBwcm94aW1hdGVseSA2JiM4MjE3OzAg
aW4gaGVpZ2h0LCBhIGhlYXZ5IGJ1aWxkLCB3ZWFyaW5nIGJsYWNrIGNsb3RoaW5nIGFuZCBhIGJs
YWNrIGNhcCBlbnRlcmVkIG9udG8gdGhlIGZyb250IHBvcmNoIG9mIGEgaG91c2UgaW4gdGhlIGNp
dHkgb2YgR3JlZW4uIFRoZSBzdXNwZWN0IHdhcyBjYXB0dXJlZCBvbiBzZWN1cml0eSBmb290YWdl
IGFzIGhlIGVudGVyZWQgb250byB0aGUgZnJvbnQgcG9yY2ggYW5kIHJhbmcgdGhlIGZyb250IGRv
b3JiZWxsLiBUaGUgc3VzcGVjdCBtb21lbnRhcmlseSBsZWZ0IHRoZSBmcm9udCBwb3JjaCBiZWZv
cmUgcmV0dXJuaW5nIGFuZCBraWNraW5nIHRoZSBmcm9udCBkb29yIG9wZW4uIFRoZSBzdXNwZWN0
IHRoZW4gZW50ZXJlZCB0aGUgaG91c2UgYW5kIGV4aXRlZCB0aGUgdGhyb3VnaCB0aGUgZnJvbnQg
ZG9vciBhIHNob3J0IHRpbWUgbGF0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBzaGVyaWZmJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNl
IGlzIHNlZWtpbmcgYXNzaXN0YW5jZSBpbiBpZGVudGlmeWluZyB0aGUgc3VzcGVjdCBjYXB0dXJl
ZCBvbiB0aGUgaG9tZSBzZWN1cml0eSBjYW1lcmEgZm9vdGFnZS4gSWYgYW55b25lIGhhcyBpbmZv
cm1hdGlvbiBvbiB0aGUgaWRlbnRpdHkgb2YgdGhpcyBzdXNwZWN0LCBwbGVhc2UgY29udGFjdCB0
aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBTaGVyaWZmJiM4MjE3O3MgT2ZmaWNlIGF0IDMzMC02NDMtMjEzMSBv
ciBDcmltZSBTdG9wcGVycyBhdCAzMzAtNDM0LTI2NzcuPC9wPjxwPkZvbGxvdyB1cCBxdWVzdGlv
bnMgc2hvdWxkIGJlIGRpcmVjdGVkIHRvIEluc3BlY3RvciBXaWxsaWFtIEhvbGxhbmQgYXQgMzMw
LTYyMC05NzM4LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.