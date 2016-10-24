Summit County sheriff investigating several burglaries in Green, Coventry

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Beacon Journal staff report

Published: October 24, 2016 - 08:57 AM | Updated: October 24, 2016 - 11:54 AM

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