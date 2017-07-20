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Summit County Sheriff’s deputy indicted for sexual assaulting a 26-year-old woman

Beacon Journal staff report

Published: July 20, 2017 - 12:32 PM

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