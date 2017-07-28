All CATEGORIES
☰ Menu

Summit County sheriff, Springfield Township police create “safety zones” for Internet purchases

Beacon Journal staff report

Published: July 28, 2017 - 08:34 AM | Updated: July 28, 2017 - 01:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Sheriff's Deputy John Toth unveils the new Internet Purchase Safety Zone at the Summit County Jail. (Courtesy of Summit County Sheriff's Office.)


MORE IN NEWS

Party’s long over, but cleanup continues: Bath police seek tips to ID shooter at July 7 Airbnb bash - 10:04 PM

BATH TWP.: Police are hoping one of the 300 or so people who attended a party this month at a vacation rental can help them identify the person who pulled the trigger in a drive-by shooting that injured a teenager.

Metro RTA board plans to file ethics complaint against executive director - 10:04 PM
trump29cut_1
Trump calls for crackdown on gangs - 10:47 PM
congress29cut
Congressional wrapup: Measures passed before recess include Russia sanctions, intelligence bill, veterans spending - 10:43 PM
sklar29cut
Leading Disney parks ‘Imagineer’ Martin Sklar dies at 83 - 10:05 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next