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Summit County sheriff, Springfield Township police create ‘safety zones’ for internet purchases

Beacon Journal staff report

Published: July 28, 2017 - 08:34 AM
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Summit County Sheriff's Deputy John Toth unveils the new Internet Purchase Safety Zone at the Summit County Jail. (Courtesy of Summit County Sheriff's Office.)


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