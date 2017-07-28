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Summit County sheriff, Springfield Township police create “safety zones” for Internet purchases

Beacon Journal staff report

Published: July 28, 2017 - 08:34 AM | Updated: July 28, 2017 - 01:47 PM
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Summit County Sheriff's Deputy John Toth unveils the new Internet Purchase Safety Zone at the Summit County Jail. (Courtesy of Summit County Sheriff's Office.)


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