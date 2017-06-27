All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 06:12 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Common Pleas Judge Tom Teodosio applauds Curtis Webb of Dover as he was recognized during his status hearing for his progress in the court's Turning Point Program on Aug. 11, 2014 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

obitbond29cut_1 John Stillwell - AP
Paddington bear creator Michael Bond dies at 91 - 9:51 PM

LONDON: It was a last-minute Christmas gift for his wife that inspired Michael Bond to create Paddington bear, the marmalade-loving teddy in a duffel coat and floppy hat.

promotions29
Pulling rank: Akron Police promote 13 top cops Wednesday - 9:51 PM
Parents of Akron boy who overdosed sentenced to 21 months in prison - 9:51 PM
drugcourt28cut_02
Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program
graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway - 8:23 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next