All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 06:12 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Common Pleas Judge Tom Teodosio applauds Curtis Webb of Dover as he was recognized during his status hearing for his progress in the court's Turning Point Program on Aug. 11, 2014 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

courthouse28cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Summit County chooses new food vendor for courthouse; vendor plans to renovate, hopes to open by Labor Day - 8:45 PM

The Summit County Courthouse soon won’t be foodless.

smokefree01_web
UA and Kent State snuff out smoking on their campuses
trundle06cut_01
Let’s be careful out there: Akron Police Capt. Sylvia Trundle retires Friday at roll call with friends, theme from ‘Hill Street Blues’
littlerock02cut_1
Little Rock police: Club shooting that injured 28 may be gang-related - 6:14 PM
neveda02cut_01
Tourists, locals buy Nevada’s legal recreational marijuana - 6:14 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next