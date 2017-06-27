All CATEGORIES
☰ Menu

Justice system

Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 06:12 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Common Pleas Judge Tom Teodosio applauds Curtis Webb of Dover as he was recognized during his status hearing for his progress in the court's Turning Point Program on Aug. 11, 2014 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

scicamp30_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun - 5:20 PM

Something sneaky is afoot at Akron’s Schumacher elementary school.

graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway
taxcredit28cut_02
$5 million in tax credits will help downtown Akron developers
valley29cut_1
History hunters look for clues of early integrated neighborhood at former golf course
Lebron_NBA_Documentary_30054.jpg-d178d_00
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next