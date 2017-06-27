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Justice system

Summit County wants to start second drug court; county receives nearly $1 million for drug court program

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 06:12 PM | Updated: June 28, 2017 - 05:45 PM
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Summit County Common Pleas Judge Tom Teodosio applauds Curtis Webb of Dover as he was recognized during his status hearing for his progress in the court's Turning Point Program on Aug. 11, 2014 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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