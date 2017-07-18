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Summit County welcomes new medical examiner to ease workload

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 06:19 PM | Updated: July 19, 2017 - 05:18 PM
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Dr. Todd Barr, the newest addition to the Summit County Medical Examiner's office on Wednesday, July 12, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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