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Summit County welcomes new medical examiner to ease workload

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 18, 2017 - 06:19 PM
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Dr. Todd Barr, the newest addition to the Summit County Medical Examiner's office on Wednesday, July 12, 2017 in Akron, Ohio. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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