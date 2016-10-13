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Election 2016

Summit County will make local political history when choosing county executive

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 09:32 PM | Updated: October 14, 2016 - 05:20 PM
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County Executive Ilene Shapiro, Democrat running for re-election takes notes as Bill Roemer, Republican candidate of Summit county executive answers a question during a League of Women's Voters Summit county candidate night at Cuyahoga Falls High School. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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