All CATEGORIES
☰ Menu

Election 2016

Summit County will make local political history when choosing county executive

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: October 13, 2016 - 09:32 PM | Updated: October 14, 2016 - 05:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

County Executive Ilene Shapiro, Democrat running for re-election takes notes as Bill Roemer, Republican candidate of Summit county executive answers a question during a League of Women's Voters Summit county candidate night at Cuyahoga Falls High School. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

homecoming17_13 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Homecoming dance fulfills dream for mother, daughter tackling lifelong challenges together - 6:00 PM

The setting sun hovered over Staci Smith’s left shoulder Saturday as she lifted a microphone and began to unfurl a dream.

“Are you all ready to see some Hollywood up in here?” Smith asked a crowd gathered in front of her tidy beige house on Keck Street in Goodyear Heights.

medicare16_1
Medicare shopping: The plan that worked for you in 2016 might not in 2017
dyer16cut_02
Bob Dyer: Akron ‘war hero’ really wasn’t
North Carolina buildings take $1.5 billion hit from Matthew floods
Pence says GOP ticket will ‘absolutely’ accept vote outcome
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next