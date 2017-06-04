All CATEGORIES
☰ Menu

Justice and mental health

Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 10:53 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:12 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Probate Court Judge Elinore Marsh Stormer smiles while talking with a mental health patient who is doing well during a new program called New Day Court on March 29 in Akron. New Day Court is aimed at providing help to people who are civilly committed for mental health issues. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

steamyear08web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks - 9:43 PM

“Miss B, sign my yearbook for me!”

goodvols08_3
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more - 7:54 PM
Bob Dyer: More tips for people who don’t hate their kids - 9:43 PM
onesie08cut_01
Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital - 9:43 PM
Kmart stores in Streetsboro and Wooster to shut down in latest round of Sears Holdings closures - 7:54 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next