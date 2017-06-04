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Justice and mental health

Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 10:53 PM | Updated: June 5, 2017 - 01:12 PM
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Summit County Probate Court Judge Elinore Marsh Stormer smiles while talking with a mental health patient who is doing well during a new program called New Day Court on March 29 in Akron. New Day Court is aimed at providing help to people who are civilly committed for mental health issues. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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