All CATEGORIES
☰ Menu

Justice and mental health

Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 4, 2017 - 10:53 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Summit County Probate Court Judge Elinore Marsh Stormer smiles while talking with a mental health patient who is doing well during a new program called New Day Court on March 29 in Akron. New Day Court is aimed at providing help to people who are civilly committed for mental health issues. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

newday30cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model

One woman in a new Summit County court program thought she was being sexually assaulted by people who entered her apartment each night through her television.

goodnews05_web
Good News — June 5
selfie01
Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment
manchester05cut_01
Ariana Grande returns to Manchester stage for benefit show
london05cut_01
12 arrested in London’s night of terror; IS claims attack
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next