Summit Metro Parks to begin annual bow hunting lottery to reduce deer population

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Rm9yIHRoZSAxMHRoIHllYXIgaW4gYSByb3csIFN1bW1pdCBNZXRybyBQYXJrcyB3aWxsIGlu
dml0ZSBib3cgaHVudGVycyB0byBraWxsIGRlZXIgaW4gc29tZSBzZWxlY3RlZCBhcmVhcyBpbiBv
cmRlciB0byByZWR1Y2UgdGhlaXIgbnVtYmVyIGFuZCB0aGUgdGhyZWF0IHRoYXQgb3ZlcnBvcHVs
YXRpb24gYnJpbmdzIHRvIHBsYW50cyBhbmQgb3RoZXIgYW5pbWFscy48L3A+PHA+UmVnaW9uYWxs
eSBhbmQgdGhyb3VnaG91dCBPaGlvLCBjaGFuZ2VzIGluIGhhYml0YXQgYW5kIHRoZSBlbGltaW5h
dGlvbiBvZiBuYXR1cmFsIHByZWRhdG9ycyBoYXZlIGFsbG93ZWQgZGVlciBoZXJkcyB0byBncm93
IHRvIHVubmF0dXJhbCBkZW5zaXRpZXMgYW5kIHRocmVhdGVuIGJpb2RpdmVyc2l0eSwgYWNjb3Jk
aW5nIHRvIHBhcmsgb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5UaGUgaHVudGVycyB3aWxsIGJlIGNob3NlbiBi
eSBsb3R0ZXJ5IG9uIEp1bHkgMjEuIExvdHRlcnkgYXBwbGljYXRpb25zIGJlY2FtZSBhdmFpbGFi
bGUgb25saW5lIHRoaXMgd2VlayBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnN1bW1pdG1ldHJvcGFy
a3Mub3JnL2RlZXItbWFuYWdlbWVudC5hc3B4IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnN1bW1pdG1l
dHJvcGFya3Mub3JnL2RlZXItbWFuYWdlbWVudC5hc3B4PC9hPi48L3A+PHA+RWFjaCBwZXJtaXQg
d2lsbCBiZSBnb29kIGZvciB1cCB0byB0aHJlZSBhZHVsdHMgYW5kIHR3byBqdXZlbmlsZXMuIE9u
bHkgU3VtbWl0IENvdW50eSByZXNpZGVudHMgY2FuIGVudGVyIHRoZSBsb3R0ZXJ5LCBidXQgaW5k
aXZpZHVhbHMgd2hvc2UgbmFtZXMgYXJlIGNob3NlbiBjYW4gYWRkIG5vbi1TdW1taXQgcmVzaWRl
bnRzIHRvIHRoZWlyIHBlcm1pdHMuPC9wPjxwPkh1bnRlcnMgY2FuIHVzZSBhIGJvdyBhbmQgYXJy
b3cgb3IgYSBjcm9zc2JvdyBhbmQgdGhleSB3aWxsIGJlIGdpdmVuIGFjY2VzcyB0byBtb3JlIHRo
YW4gMjAgcGFyayBhcmVhcywgbW9zdGx5IGlzb2xhdGVkIHRyYWN0cyBhbmQgcHJlc2VydmVzLjwv
cD48cD5BcHBsaWNhdGlvbnMgbXVzdCBiZSBwb3N0bWFya2VkIGJ5IEp1bHkgMTUuPC9wPjxwPkxv
dHRlcnkgd2lubmVycyB3aWxsIGJlIG5vdGlmaWVkIGJ5IGVtYWlsIGJlZm9yZSBBdWcuIDEuPC9w
PjxwPlRoZSBpbmRpdmlkdWFscyBuYW1lZCBvbiBwZXJtaXRzIHdpbGwgaGF2ZSB0byBwYXNzIGEg
c3VwZXJ2aXNlZCBhcmNoZXJ5IHRlc3QuPC9wPjxwPlNldmVyYWwgYm94IGJsaW5kcyB3aWxsIGJl
IGluc3RhbGxlZCBpbiBsb2NhdGlvbnMgZm9yIGh1bnRlcnMgcmVxdWlyaW5nIHdoZWVsY2hhaXJz
LiA8L3A+PHA+SHVudGVycyBpbiB3aGVlbGNoYWlycyBjYW4gbGl2ZSBvdXRzaWRlIG9mIFN1bW1p
dCBDb3VudHkuIEZvciBkZXRhaWxzLCBjb250YWN0IEVyaWMgRml0Y2ggYW5kIERvbiBIZWZmbmVy
IGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzphcmNoZXJ5QHN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnIj5hcmNoZXJ5
QHN1bW1pdG1ldHJvcGFya3Mub3JnPC9hPi48L3A+PHA+SHVudGluZyBzZWFzb24gaXMgU2VwdC4g
MzAgdGhyb3VnaCBGZWIuIDQuIDwvcD48cD5UaHJvdWdoIG5pbmUgcHJldmlvdXMgc2Vhc29ucyBv
ZiB0aGUgYXJjaGVyeSBwcm9ncmFtLCBwYXJ0aWNpcGFudHMgaGF2ZSB0YWtlbiBhIHRvdGFsIG9m
IDg2MyBkZWVyLjwvcD48cD5QYXVsYSBTY2hsZWlzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYt
Mzc0MSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cHNjaGxlaXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnBz
Y2hsZWlzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0
IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wYXVsYXNjaGxlaXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGF1bGFzY2hsZWlzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.