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Summit park district buys former Valley View Golf Club for $4 million, plans to link three parks

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 01:37 PM | Updated: October 7, 2016 - 01:58 PM
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Metro Parks Executive Director Lisa King visited the former Valley View Golf Course in Akron on Thursday afternoon. Summit County Metro Parks finalized its $4 million purchase of the 194-acre property off Cuyahoga Street on Thursday and plans to use the land to link three adjacent parks. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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