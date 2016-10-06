Summit park district buys former Valley View Golf Club for $4 million, plans to link three parks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SGlrZXJzIGNhbiBzb29uIGNoZWNrIG91dCBTdW1taXQgTWV0cm8gUGFya3MmIzgyMTc7ICQ0
IG1pbGxpb24gcHVyY2hhc2U6IHRoZSBmb3JtZXIgVmFsbGV5IFZpZXcgR29sZiBDbHViIGluIEFr
cm9uLjwvcD48cD5UaGUgcGFyayBkaXN0cmljdCB3aWxsIGhvc3QgYW4gb3BlbiBob3VzZSBvbiB0
aGUgMTk0LWFjcmUgcHJvcGVydHkgZnJvbSBub29uIHRvIDMgcC5tLiBPY3QuIDE2LiBWaXNpdG9y
cyBjYW4gaGlrZSB0aGUgcHJvcGVydHkgb3IgdGFrZSBmcmVlIHRyYWN0b3ItcHVsbGVkIHdhZ29u
IHJpZGVzLjwvcD48cD5UaGUgZGlzdHJpY3QgcGxhbnMgdG8gdXNlIHRoZSBsYW5kICYjODIxMjsg
b2ZmIEN1eWFob2dhIFN0cmVldCAmIzgyMTI7IHRvIGxpbmsgdGhyZWUgYWRqYWNlbnQgcGFya3Mg
YW5kIHRvIGNvbm5lY3QgdG8gdGhlIE9oaW8gJmFtcDsgRXJpZSBUb3dwYXRoIFRyYWlsIGFsb25n
IHRoZSBDdXlhaG9nYSBSaXZlci4gVGhlIHRyYWlsIHJ1bnMgYWxvbmcgdGhlIHdlc3Rlcm4gZWRn
ZSBvZiB0aGUgbGFuZC48L3A+PHA+VGhlIGRpc3RyaWN0IHdpbGwgbm90IG9wZXJhdGUgYSBnb2xm
IGNvdXJzZS48L3A+PHA+VGhlIHB1cmNoYXNlICYjODIxMjsgbG9uZyBhbnRpY2lwYXRlZCAmIzgy
MTI7IHdhcyBmaW5hbGl6ZWQgVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSBtaXNz
aW5nIHBpZWNlLCYjODIyMTsgTWV0cm8gUGFya3MgRXhlY3V0aXZlIERpcmVjdG9yIExpc2EgS2lu
ZyBzYWlkIFRodXJzZGF5IGFmdGVybm9vbiwgYXMgc2hlIHN0b29kIG91dHNpZGUgdGhlIG9uZXRp
bWUgY2x1YmhvdXNlIG9mIHRoZSBmb3JtZXIgZ29sZiBjb3Vyc2UgdGhhdCBoYWQgYmVlbiBpbiBv
cGVyYXRpb24gZm9yIG1vcmUgdGhhbiA1MCB5ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0xvb2sgb24gYSBt
YXAgYW5kIHlvdSBzZWUgdGhlIENhc2NhZGUgVmFsbGV5LCBTYW5kIFJ1biBhbmQgR29yZ2UgW01l
dHJvXSBwYXJrcywgS2luZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBhIGhvbGUgaW4gdGhl
IG1pZGRsZSBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIHRoaXMgcHJvcGVydHkuIFdlIGFyZSB2ZXJ5IGV4Y2l0
ZWQmIzgyMjE7IHRvIGFjcXVpcmUgdGhlIGxhbmQuPC9wPjxwPlRoZSBhY3JlYWdlIHdpbGwgYmVj
b21lIGtub3duIGFzIHRoZSBWYWxsZXkgVmlldyBBcmVhIG9mIENhc2NhZGUgVmFsbGV5OyB0aGF0
IHBhcmsmIzgyMTc7cyBPeGJvdyBBcmVhIGlzIGp1c3QgYWNyb3NzIHRoZSBzdHJlZXQuIERpc3Ry
aWN0IG9mZmljaWFscyAmIzgyMTI7IHdobyBoYXZlIGJlZW4gaW4gdGFsa3MgdG8gYnV5IHRoZSBs
YW5kIHNpbmNlIGVhcmx5IGxhc3QgeWVhciAmIzgyMTI7IHNheSB0aGV5IHdpbGwgcmVzdG9yZSB0
aGUgcHJvcGVydHkgdG8gYSBtb3JlIG5hdHVyYWwgc3RhdGUuIFRoaXMgcHJvY2VzcyB3aWxsIHRh
a2Ugc2V2ZXJhbCB5ZWFycy48L3A+PHA+QSBjb25uZWN0aW9uIHRvIHRoZSBUb3dwYXRoIFRyYWls
IGxpa2VseSB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBwb3J0aW9uIG9mIHRoZSBsYW5kIHRoYXQgd2lsbCBi
ZSBvcGVuIHRvIHRoZSBwdWJsaWMgb24gYSByZWd1bGFyIGJhc2lzLiBEaXN0cmljdCBvZmZpY2lh
bHMgaG9wZSB0aGlzIGNvbm5lY3RvciBjYW4gYmUgb3BlbiBzb21ldGltZSBsYXRlIG5leHQgeWVh
ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0EgbG90IG9mIHRoZSBsYW5kIHdpbGwgYmUgcmVmb3Jlc3RlZCwmIzgy
MjE7IE1ldHJvIFBhcmtzIHNwb2tlc21hbiBOYXRlIEVwcGluayBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUg
Y291bGQgYmUgYSBuZXR3b3JrIG9mIGhpa2luZyB0cmFpbHMmIzgyMjE7IGVzdGFibGlzaGVkLiA8
L3A+PHA+QXQgdGhlIG9wZW4gaG91c2UsIHBhcmsgZGlzdHJpY3QgZW1wbG95ZWVzIHdpbGwgYmUg
b24gaGFuZCB0byBzaGFyZSBpZGVhcyBmb3IgdGhlIHByb3BlcnR5LiA8L3A+PHA+S2luZyBzYWlk
IGRpc3RyaWN0IG9mZmljaWFscyB3b3VsZCBsaWtlIHRvIHJlbG9jYXRlIGEgbW9yZSB0aGFuIDEw
MC15ZWFyLW9sZCBiYXJuIHN0cnVjdHVyZSAmIzgyMTI7IG5vdyBwYXJ0IG9mIHRoZSBmb3JtZXIg
Y2x1YmhvdXNlICYjODIxMjsgYW5kIHVzZSBpdCB0byBjcmVhdGUgYW4gZXZlbnRzIGZhY2lsaXR5
IG9uIGEgcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgcHJvcGVydHkgd2l0aCBhIHZpZXcgb2YgdGhlIHJpdmVyLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHNvbWUgaWRlYXMsIGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtX
ZSYjODIxNztkIGxpa2UgdGhlIHB1YmxpYyB0byBzaGFyZSB0aGVpciBpZGVhcyBhcyB3ZWxsLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QSBtYXN0ZXIgcGxhbiB3aWxsIGJlIGRldmVsb3BlZCwgd2l0aCBpbnB1dCBm
cm9tIGJpb2xvZ2lzdHMsIEVwcGluayBzYWlkLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBmb3JtZXIgZ29sZiBj
b3Vyc2UgYW5kIHRoZSBhZGphY2VudCBwYXJrcywgTWV0cm8gUGFya3MgcGxhbnMgdG8gZm9ybSBp
dHMgc2Vjb25kLWxhcmdlc3QgY29udGlndW91cyBuYXR1cmFsIGFyZWEsIGNvbXByaXNlZCBvZiAx
LDcwMCBhY3Jlcy48L3A+PHA+T25seSB0aGUgMywwMDAtYWNyZSBMaWJlcnR5IFBhcmssIGluIG5v
cnRoZWFzdCBTdW1taXQgQ291bnR5IChhbmQsIHBhcnRseSwgbm9ydGh3ZXN0ZXJuIFBvcnRhZ2Ug
Q291bnR5KSB3b3VsZCBiZSBsYXJnZXIuPC9wPjxwPkF0IHRoZSBmb3JtZXIgZ29sZiBjb3Vyc2Us
IG1vcmUgdGhhbiAyLDAwMCBsaW5lYXIgZmVldCBvZiB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIgYW5kIDY1
IGFjcmVzIG9mIGZsb29kcGxhaW4gaGF2ZSByZXN0b3JhdGlvbiBwb3RlbnRpYWwsIGRpc3RyaWN0
IG9mZmljaWFscyBzYWlkLiBBIGxhcmdlIGRyYWluYWdlIG5ldHdvcmssIGluY2x1ZGluZyAxMCBw
b25kcywgY291bGQgYmUgcmVzdG9yZWQgdG8gd2V0bGFuZHMgYW5kIHN0cmVhbSBoYWJpdGF0cy48
L3A+PHA+VmFsbGV5IFZpZXcgR29sZiBDbHViIGNsb3NlZCBsYXN0IHllYXIuIE1ldHJvIFBhcmtz
IG9mZmljaWFscyBiZWdhbiBkaXNjdXNzaW9ucyB3aXRoIG93bmVycyBvZiB0aGUgZmFtaWx5LW93
bmVkIGdvbGYgY291cnNlIGJlZm9yZSB0aGUgYnVzaW5lc3MgY2xvc2VkLjwvcD48cD5WYWxsZXkg
VmlldyBiZWdhbiB3aXRoIHRoZSB2aXNpb24gb2YgQ2FybCBTcHJpbmdlciwgd2hvIGRpZWQgaW4g
MjAxMi48L3A+PHA+SW4gdGhlIDE5NTBzLCBTcHJpbmdlciBzYXcgYW4gODctYWNyZSBmYXJtIGZv
ciBzYWxlIG9uIEN1eWFob2dhIFN0cmVldCBhbmQgcGljdHVyZWQgYSBnb2xmIGNvdXJzZS4gVGhl
IHByb3BlcnR5IHdhcyB0aGUgbGFzdCBkYWlyeSBmYXJtIGluIHRoZSBjaXR5LiBBIGZldyB5ZWFy
cyBsYXRlciwgaGUgb3BlbmVkIHRoZSBmaXJzdCBuaW5lIGhvbGVzIGF0IFZhbGxleSBWaWV3OyBo
ZSBhZGRlZCBuaW5lIG1vcmUgaW4gdGhlIGxhdGUgMTk1MHMuPC9wPjxwPkluIDE5NzEsIFNwcmlu
Z2VyIGJvdWdodCB0aGUgU3ljYW1vcmUgVmFsbGV5IEdvbGYgQ291cnNlIGluIHRoZSBNZXJyaW1h
biBWYWxsZXkgb2YgQWtyb24gYW5kIHJlZGVzaWduZWQgaXQuPC9wPjxwPkhlIGFkZGVkIG5pbmUg
bW9yZSBob2xlcyB0byBWYWxsZXkgVmlldyBpbiAxOTc1LiA8L3A+PHA+U3ByaW5nZXIsIHdobyB3
b3JrZWQgYXMgYSBjYWRkaWUgYXMgYSBib3kgYW5kIGxhdGVyIGFzIGEgZ3JlZW5za2VlcGVyLCBz
cG9rZSBvZiBoaXMgdmlzaW9uIGZvciB0aGUgZGFpcnkgZmFybSBpbiBhIDE5ODcgQmVhY29uIEpv
dXJuYWwgc3RvcnkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtQZW9wbGUgc2FpZCwgJiM4MjE2O1lvdSBjYW4mIzgy
MTc7dCBkbyBub3RoaW5nIHdpdGggdGhhdCBsYW5kLCYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOyBTcHJp
bmdlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIGNvbnRvdXIgd2FzIGp1c3QgcmlnaHQgZm9yIGEgY291cnNl
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGlzIHNvbiwgR2FyeSwgcmFuIFZhbGxleSBWaWV3IGFuZCByZW1haW5z
IGluIGNoYXJnZSBhdCBTeWNhbW9yZS48L3A+PHA+U3VtbWl0IE1ldHJvIFBhcmtzIG1hbmFnZXMg
bW9yZSB0aGFuIDE0LDEwMCBhY3JlcywgaW5jbHVkaW5nIDE2IGRldmVsb3BlZCBwYXJrcywgc2V2
ZXJhbCBjb25zZXJ2YXRpb24gYXJlYXMgYW5kIG1vcmUgdGhhbiAxMjUgbWlsZXMgb2YgdHJhaWxz
LjwvcD48cD5JbiAyMDEzLCBTdW1taXQgQ291bnR5IHZvdGVycyBhcHByb3ZlZCBhIHNldmVuLXll
YXIsIDEuNDYtbWlsbCByZW5ld2FsIGxldnkgdGhhdCBhdCB0aGUgdGltZSB3YXMgZXN0aW1hdGVk
IHRvIGNvbGxlY3QgJDE1LjggbWlsbGlvbiBhIHllYXIgYW5kIGNvc3QgdGhlIG93bmVycyBvZiBh
ICQxMDAsMDAwIGhvbWUgYWJvdXQgJDQ1IGEgeWVhci4gVGhlIGxldnksIHdoaWNoIHByb3ZpZGVz
IG1vbmV5IGZvciB0aGUgZGlzdHJpY3QmIzgyMTc7cyBvcGVyYXRpb25zLCBtYWludGVuYW5jZSBh
bmQgY2FwaXRhbCBleHBlbnNlcywgaGFkIGxhc3QgYmVlbiByZW5ld2VkIGluIDIwMDYuPC9wPjxw
PkthdGllIEJ5YXJkIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzc4MSBvciA8YSBocmVmPSJt
YWlsdG86a2J5YXJkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5rYnlhcmRAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.