All CATEGORIES
☰ Menu

Summit park district buys former Valley View Golf Club for $4 million, plans to link three parks

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: October 6, 2016 - 01:37 PM | Updated: October 7, 2016 - 01:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Metro Parks Executive Director Lisa King visited the former Valley View Golf Course in Akron on Thursday afternoon. Summit County Metro Parks finalized its $4 million purchase of the 194-acre property off Cuyahoga Street on Thursday and plans to use the land to link three adjacent parks. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

pug10_01
Pug love: Hundreds attend One of a Kind Pet Rescue’s Pug Fest - 10:30 PM

Marissa McClellan always wanted a pug, but when she finally adopted one from One of a Kind Pet Rescue in Akron last year, it was love at first snort.

Rescues and worry after Matthew inundates North Carolina - 11:47 PM
debate10_06
Tension, rancor mark debate as Clinton, Trump square off - 11:47 PM
Father: Suspect in officers’ slaying wanted to shoot police - 11:43 PM
Register to vote by Tuesday - 11:43 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next