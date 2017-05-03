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JUSTICE SYSTEM

Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 11:07 AM
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Joseph Ruhlin, the Akron fire union treasurer accused of stealing more than $600,000 is seen on the TV screen during his video arraignment before Chief Magistrate Kandi O'Connor in Summit County Common Pleas Court on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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