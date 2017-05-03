All CATEGORIES
☰ Menu

Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 11:07 AM | Updated: May 3, 2017 - 12:58 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 2016 file photo, Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serves up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $600,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


MORE IN NEWS

rocksino
Hard Rock Rocksino adding a gas station and car wash - 6:59 PM

NORTHFIELD: Hard Rock, an international brand known for music, food, hotels and gambling, is expanding its reach into ... gas and carwashes.

issues03cut_1
Voters decide income issues in several area communities
Guardians of the Galaxy_12
Local drive-ins say they can’t afford to show ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’
schools03cut_1
Nearly all Summit County school issues pass
lebeer03cut_1
Great Lakes Brewing Co. enjoys publicity from LeBron James
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next