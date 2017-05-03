Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBhcmd1ZWQgV2VkbmVzZGF5IGZvciBhICQxLjIg
bWlsbGlvbiBib25kIGZvciB0aGUgQWtyb24gZmlyZSB1bmlvbiB0cmVhc3VyZXIgYWNjdXNlZCBv
ZiBzdGVhbGluZyBtb3JlIHRoYW4gJDYwMCwwMDAgZnJvbSB0aGUgdW5pb24uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtUaGlzIHdhcyBhIHByb2xvbmdlZCBvZmZlbnNlIG92ZXIgdGltZSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQXNz
aXN0YW50IFByb3NlY3V0b3IgSmVmZiBQdXRob2ZmLiAmIzgyMjA7SGUgc3RvbGUgZnJvbSBmaXJl
ZmlnaHRlcnMgJiM4MjEyOyBwZW9wbGUgd2hvIHB1dCB0aGVpciBsaXZlcyBvbiB0aGUgbGluZSBl
dmVyeSBkYXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QdXRob2ZmIHNhaWQgaGlzIHJlY29tbWVuZGVkIGJvbmQg
d291bGQgaGF2ZSBiZWVuIGFib3V0IGRvdWJsZSB3aGF0IFJ1aGxpbiBpcyBhY2N1c2VkIG9mIHN0
ZWFsaW5nLjwvcD48cD5NYWdpc3RyYXRlIEthbmRpIE8mIzgyMTc7Q29ubm9yLCBob3dldmVyLCB3
ZW50IHdpdGggYSBtdWNoIGxvd2VyIGJvbmQgb2YgJDE1LDAwMCwgMTAgcGVyY2VudCBmb3IgSm9z
ZXBoIFJ1aGxpbiBhbmQgb3JkZXJlZCB0aGF0IGhlIGJlIHBsYWNlZCBvbiBhIEdQUyBtb25pdG9y
aW5nIGRldmljZSB3aGVuIGhlIGlzIHJlbGVhc2VkIGZyb20gdGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgSmFp
bC48L3A+PHA+UnVobGluLCA0MCwgb2YgQWtyb24sIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSBkdXJpbmcg
YSB2aWRlbyBhcnJhaWdubWVudCBpbiBTdW1taXQgQ291bnR5IENvbW1vbiBQbGVhcyBDb3VydCB0
byBmaXZlIGZlbG9ueSBjaGFyZ2VzLjwvcD48cD5Ba3JvbiBkZXRlY3RpdmVzIHNheSBSdWhsaW4g
c3RvbGUgbW9yZSB0aGFuICQ2MDAsMDAwIGZyb20gQWtyb24gRmlyZSBGaWdodGVycyBMb2NhbCAz
MzAgYmV0d2VlbiBBdWd1c3QgMjAxMSBhbmQgTWFyY2ggMjAxNy4gSGUgaXMgY2hhcmdlZCB3aXRo
IGFnZ3JhdmF0ZWQgdGhlZnQsIHRoZWZ0IGluIG9mZmljZSwgdGVsZWNvbW11bmljYXRpb25zIGZy
YXVkIGFuZCB0d28gY291bnRzIG9mIHRhbXBlcmluZyB3aXRoIGV2aWRlbmNlLjwvcD48cD5Vbmlv
biBvZmZpY2lhbHMgaGF2ZSBzYWlkIHRoZSBtb25leSBjYW1lIGZyb20gbWVtYmVycyYjODIxNzsg
dW5pb24gZHVlcy48L3A+PHA+UnVobGluIHdhcyBhcnJlc3RlZCBpbiBsYXRlIE1hcmNoIGluIE5v
cnRoIENhcm9saW5hLCB3aGVyZSBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkIGhlIGZsZWQgYWZ0ZXIgdGhlZnQg
Y2hhcmdlcyB3ZXJlIGZpbGVkIGFnYWluc3QgaGltLiBIZSByZXBvcnRlZGx5IGxlZnQgYSBzdWlj
aWRlIG5vdGUgYXQgaGlzIGhvbWUgYW5kIHdhcyBkcml2aW5nIHRvIEZsb3JpZGEgd2hlbiBoZSB3
YXMgcGlja2VkIHVwIE1hcmNoIDI0IGluIENoYXJsb3R0ZSwgTi5DLjwvcD48cD5SdWhsaW4sIGEg
ZmlyZWZpZ2h0ZXIgZm9yIDEzIHllYXJzLCB3YWl2ZWQgZXh0cmFkaXRpb24gYW5kIHdhcyB0cmFu
c3BvcnRlZCBiYWNrIHRvIFN1bW1pdCBDb3VudHkgdGhpcyB3ZWVrLjwvcD48cD5FcmlrIEpvbmVz
LCBSdWhsaW4mIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leSwgYXJndWVkIGZvciBhIGxvd2VyIGJvbmQgZHVyaW5n
IGEgc2lkZSBiYXIgd2l0aCBPJiM4MjE3O0Nvbm5vciBXZWRuZXNkYXksIG5vdGluZyBSdWhsaW4m
IzgyMTc7cyBsYWNrIG9mIGEgcHJldmlvdXMgY3JpbWluYWwgcmVjb3JkLiBIZSBzYWlkIG1pbGxp
b24tZG9sbGFyIGJvbmRzIG5vcm1hbGx5IGFyZSBnaXZlbiB0byBwZW9wbGUgY2hhcmdlZCB3aXRo
IG11cmRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgbm90IGEgY3JpbWUgb2YgdmlvbGVuY2UsJiM4
MjIxOyBKb25lcyBzYWlkIGFmdGVyIHRoZSBhcnJhaWdubWVudC48L3A+PHA+Sm9uZXMgYWxzbyBu
b3RlZCBSdWhsaW4mIzgyMTc7cyBzdHJvbmcgc3VwcG9ydCBmcm9tIGZhbWlseSBhbmQgZnJpZW5k
cy4gU2V2ZW4gcGVvcGxlIHdlcmUgaW4gY291cnQgZm9yIGhpcyBhcnJhaWdubWVudC48L3A+PHA+
TyYjODIxNztDb25ub3Igb3JkZXJlZCB0aGF0IFJ1aGxpbiBoYXZlIG5vIGNvbnRhY3Qgd2l0aCB0
aGUgQWtyb24gZmlyZSB1bmlvbi48L3A+PHA+UnVobGluIHdpbGwgbmV4dCBiZSBpbiBjb3VydCBm
b3IgYSBwcmV0cmlhbCBhdCA4OjMwIGEubS4gTWF5IDMwIGJlZm9yZSBKdWRnZSBBbGlzb24gQnJl
YXV4LiBUaGUgY2FzZSBvcmlnaW5hbGx5IHdhcyBhc3NpZ25lZCB0byBKdWRnZSBBbXkgQ29ycmln
YWxsIEpvbmVzLCB3aG8gY291bGRuJiM4MjE3O3QgdGFrZSB0aGUgY2FzZSBiZWNhdXNlIEVyaWsg
Sm9uZXMgaXMgaGVyIGh1c2JhbmQuPC9wPjxwPlRoZSAzMjItbWVtYmVyIGZpcmUgdW5pb24gd2ls
bCBjaG9vc2UgYSBuZXcgdHJlYXN1cmVyIG5leHQgd2Vlaywgd2l0aCBhbiBlbGVjdGlvbiBNYXkg
OCBhbmQgOS48L3A+PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05
OTYtMzcwNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5zd2Fyc21pdGhAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
PiZuYnNwOyYjNjQ7c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.