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JUSTICE SYSTEM

Summit prosecutors argue for $1.2 million bond for Akron fire union treasurer accused of theft; bond instead set at $15,000, 10 percent

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 11:07 AM | Updated: May 4, 2017 - 03:35 PM
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Joseph Ruhlin, the Akron fire union treasurer accused of stealing more than $600,000 is seen on the TV screen during his video arraignment before Chief Magistrate Kandi O'Connor in Summit County Common Pleas Court on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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