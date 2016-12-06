Summit sheriff moves offices in Northfield Center Township

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVEhGSUVMRCBDRU5URVIgVFdQLjogVGhlIFN1bW1pdCBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIx
NztzIE9mZmljZSBpcyBhbGVydGluZyB0aGUgY29tbXVuaXR5IHRoYXQgaXQgaGFzIHJlbG9jYXRl
ZCBpdHMgZGlzdHJpY3Qgb2ZmaWNlIGluIHRoZSB0b3duc2hpcC48L3A+PHA+RGVwdXRpZXMgYXJl
IG5vdyBvcGVyYXRpbmcgb3V0IG9mIHRoZSBmb3JtZXIgZmlyZSBzdGF0aW9uIGF0IDYwIFcuIEF1
cm9yYSBSb2FkLCB3aGljaCBoYXMgYmVlbiBuYW1lZCB0aGUgTm9ydGhmaWVsZCBDZW50ZXIgVG93
bnNoaXAgU2FmZXR5IEJ1aWxkaW5nLiBEZXB1dGllcyBwcmV2aW91c2x5IHdvcmtlZCBvdXQgb2Yg
dGhlIGhpc3RvcmljIFRvd24gSGFsbCBhdCBOb3J0aGZpZWxkIENlbnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0IHdhcyBhIGdvb2QgZml0IGZvciB0aGUgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIE9mZmljZSwmIzgyMjE7
IHNwb2tlc21hbiBCaWxsIEhvbGxhbmQgc2FpZCBhYm91dCB0aGUgbW92ZSwgd2hpY2ggaGFwcGVu
ZWQgaW4gT2N0b2Jlci48L3A+PHA+VGhlIHJlbG9jYXRpb24gd2lsbCBub3QgYWZmZWN0IGFueSBj
aGFuZ2VzIHRvIHNlcnZpY2Ugb3Igc3RhZmZpbmcuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.