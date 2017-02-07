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Super Bowl ads put Soap Box Derby, women in the workplace in the spotlight

By Monica L. Thomas
Beacon Journal staff writer

Published: February 7, 2017 - 04:34 PM
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Jenn Baugher is a former Soap Box Derby racer, Akron native, Coventry and Cleveland Institute of Art grad who now works as Fiat Chrysler car designer in Auburn Hills, Mich. (FCA Group)


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