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Special powers

Superheroes join kids on Cuyahoga Valley Scenic Railroad to train on a train

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 23, 2017 - 08:48 PM
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Supergirl and Batguy lead a game of "Supergirl Says" with young superheroes during the Superhero Train event aboard the Cuyahoga Valley Scenic Railroad on Sunday. (Jeff Lange/Special to the Akron Beacon Journal)


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