All CATEGORIES
☰ Menu

Local government

Support high as mayor details spending for proposed income tax

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 06:34 PM | Updated: June 23, 2017 - 08:42 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Chief James Nice shares a laugh about needing an air conditioner in the room on Thursday at Fire Station No. 2 in Akron. Mayor Horrigan spoke at the firehouse to announce his plan to increase taxes to fund fire and police force, as well as fix the harsh city roads. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

tickets23_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Ticket and lick it: Akron police handing out tickets for free ice cream to kids they see doing the right thing

Akron police are handing out tickets you’ll probably want to receive this summer, but won’t unless you’re a kid.

luigis23_03
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing
tax23_05
Support high as mayor details spending for proposed income tax
Regional news briefs — June 23, 2017
people23cut_harry
People in the news — compiled June 22
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next