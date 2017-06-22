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Local government

Support high as mayor details spending for proposed income tax

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 06:34 PM | Updated: June 23, 2017 - 10:24 AM
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Chief James Nice shares a laugh about needing an air conditioner in the room on Thursday at Fire Station No. 2 in Akron. Mayor Horrigan spoke at the firehouse to announce his plan to increase taxes to fund fire and police force, as well as fix the harsh city roads. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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