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Surviving victim loses appeal of release of records in triple-murder case; Ninth District says issues are moot

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: January 31, 2017 - 05:41 PM | Updated: February 1, 2017 - 01:03 PM
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Eric Hendon looks at the jury instructions as Summit County Commons Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones reads them to the jury before the start of closing arguments in the mitigation phase of Hendon's triple-murder trial on April 21, 2016 in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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