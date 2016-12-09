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Crime

Suspect identified in triple shooting at Akron barbershop

Beacon Journal staff report

Published: December 9, 2016 - 03:49 PM
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Robert Lash Rodgers, 24, has been identified as the suspect involved in the triple shooting at R.Ps Blade Academy Barbershop, located at 515 West Exchange Street. Detectives signed three warrants for felonious assault and weapons under disability for Rodgers, with a last known address in the 1200 block of Hardesty Boulevard.


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