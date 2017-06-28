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Suspect in 5 slayings indicted and held on $75 million bond

Associated Press

Published: June 28, 2017 - 09:07 AM
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This undated photo provided by North Royalton Police Department shows George Brinkman Jr. Police in the Cleveland suburb of North Royalton Brinkman was charged Wednesday, in the deaths of a mother and her two college-age daughters. Brinkman was charged Tuesday with murder in the slayings of his employers, Rogell Eugene John and Roberta Ray John. (North Royalton Police Department via AP)


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