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Suspect in custody after Massillon girl, 9, is abducted and sexually assaulted by man posing as officer

Beacon Journal staff report

Published: September 28, 2016 - 07:02 AM
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Dennis L. Menefee Jr. (Courtesy of NewsNet5.com)


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