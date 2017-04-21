All CATEGORIES
☰ Menu

Chemical attack

Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 21, 2017 - 09:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Syrian immigrants Riham Alfalih (left), Walaa Hamad, and Bashar Hamad, 8, participate in a candlelight vigil and prayer in Highland Square as a show of support for Syrians under attack on April 13 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

syria22_02 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country

Outside the Highland Square library, about a dozen people formed a small circle, each with a flickering candle in hand.

rascal22
Rascal Flatts to play Canal Park on Aug. 5 to benefit Akron Children’s Hospital
sales22_web
Cuyahoga Falls mother leads protest outside Summit courthouse; dealer who gave her daughter fatal dose of drugs gets eight years
Arkansas events show risk of ambitious execution schedule
How robots and raindrops could shrink Akron’s sewer bill
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next