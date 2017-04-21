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Chemical attack

Syrians in Akron speak out over chemical attacks in home country

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: April 21, 2017 - 09:11 PM
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Syrian immigrants Riham Alfalih (left), Walaa Hamad, and Bashar Hamad, 8, participate in a candlelight vigil and prayer in Highland Square as a show of support for Syrians under attack on April 13 in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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