Talk of council’s travel reimbursements consumes budget discussion

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UG9pc2VkIHRvIHBhc3MgbmVhcmx5ICQxIGJpbGxpb24gaW4gYW5udWFsIGJ1ZGdldHMgdGhh
dCBoYXZlIHNocnVuayBzaW5jZSBpbnRyb2R1Y2VkIGxhc3QgbW9udGgsIEFrcm9uIGNvdW5jaWwg
bWVtYmVycyBoYWQgdHdvIGxhc3QtbWludXRlIHR3ZWFrcyB0byBhcHByb3ZlIE1vbmRheSBhZnRl
cm5vb24gYmVmb3JlIHB1dHRpbmcgdGhlIGVudGlyZSBzcGVuZGluZyBwYWNrYWdlIHVwIGZvciBh
IGZ1bGwgY291bmNpbCB2b3RlIHRoYXQgbmlnaHQuPC9wPjxwPlRoZSB0aW55IGNoYW5nZXMgY292
ZXJlZCAkMjAsMDAwICYjODIxMjsgb3IgdHdvIG9uZS1odW5kcmVkLXRob3VzYW5kdGhzIG9mIGEg
cGVyY2VudCBvZiBhbGwgcHJvcG9zZWQgc3BlbmRpbmcgaW4gMjAxNy48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBm
aXJzdCBjaGFuZ2UgKHVzaW5nIHNvbWUgb2YgY291bmNpbCYjODIxNztzIGV4cGVuc2UgYWNjb3Vu
dCB0byByZWR1Y2Ugd2F0ZXIgYW5kIHNld2VyIGJpbGxzKSBkcmV3IHNvIG11Y2ggZGlzY3Vzc2lv
biB0aGF0IHRoZSBlbGVjdGVkIGJvZHkgbmV2ZXIgZ290IGFyb3VuZCB0byB0YWxraW5nIGFib3V0
IHRoZSBzZWNvbmQgY2hhbmdlIChzZXR0aW5nIGFzaWRlIG1vbmV5IHRvIGhlbHAgY2hpbGRyZW4g
cmVhZCkuIDwvcD48cD5Cb3RoIGV2ZW50dWFsbHkgcGFzc2VkLCBhbG9uZyB3aXRoIHRoZSBicm9h
ZGVyIHNwZW5kaW5nIHBsYW5zIHRoYXQgbmlnaHQuIEJ1dCBhIGhhbmRmdWwgb2YgY291bmNpbCBt
ZW1iZXJzIGtlcHQgdGhlaXIgdm9pY2VzIGxvdyBpbiB0aGUgY29tbWl0dGVlIGRpc2N1c3Npb24g
d2hpbGUgaW50ZXJydXB0aW5nIG9uZSBhbm90aGVyIGFmdGVyIGl0IHdhcyBwcm9wb3NlZCB0aGF0
ICQxMCwwMDAgbm90IHNwZW50IG9uIGFuIGFubnVhbCByZXRyZWF0IHRoaXMgeWVhciBiZSB1c2Vk
IGluc3RlYWQgdG8gaGVscCB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIG5lZWRpZXN0IHJlc2lkZW50cyB3aXRo
IHNld2VyIGFuZCB3YXRlciBiaWxscyB0aHJvdWdoIHRoZSBBa3JvbiBDYXJlcyBwcm9ncmFtLjwv
cD48cD5Tb21lIGNvdW5jaWwgbWVtYmVycyBxdWVzdGlvbmVkIHRoZSBsZXZlbCBvZiB0cmF2ZWwg
b3RoZXJzIGNsYWltZWQgZWFjaCB5ZWFyLiBUaG9zZSB3aG8gc3BlbnQgdGhlIG1vc3QgcmVtaW5k
ZWQgdGhlIHB1YmxpYyB3aHkgdGhleSB1c2UgdGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YgZG9sbGFycyBt
b3JlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBzaW5nbGluZyB5b3Ugb3V0LCYjODIyMTsg
Q29tbWl0dGVlIENoYWlyIE1pa2UgRnJlZW1hbiwgd2hvIGNsYWltZWQgJDI1MCBpbiB0cmF2ZWwg
ZXhwZW5zZXMgaW4gdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMsIHNhaWQgdG8gQ291bmNpbHdvbWFuIExp
bmRhIE9tb2JpZW4sIHdobyBleHBsYWluZWQgd2hhdCB0aGUgcHVibGljIGdvdCBmb3IgaGVyICQy
NCw0MjYgaW4gdHJhdmVsIHNpbmNlIDIwMTQuPC9wPjxwPk9tb2JpZW4gYW5kIENvdW5jaWxtYW4g
UnVzcyBOZWFsIHRvZ2V0aGVyIGhhdmUgYWNjb3VudGVkIGZvciBtb3JlIHRyYXZlbCBleHBlbnNl
cyB0aGFuIHRoZSBvdGhlciAxMSBjb3VuY2lsIG1lbWJlcnMgY29tYmluZWQuIFRoZXkgc2FpZCB0
aGF0JiM4MjE3O3MgYmVjYXVzZSB0aGV5IHNlcnZlIG9uIHRoZSBOYXRpb25hbCBMZWFndWUgb2Yg
Q2l0aWVzIGFuZCBPaGlvIE11bmljaXBhbCBMZWFndWUsIHZvbHVudGVlcmluZyB0aGVpciB0aW1l
IHRvIHN0dWR5IGFuZCBsZWFybiBiZXN0IHByYWN0aWNlcyBmb3IgZ292ZXJuaW5nLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7V2hlbiB3ZSBzaXQgb24gdGhvc2UgYm9hcmRzLCB3ZSYjODIxNztyZSBzZXR0aW5nIG5h
dGlvbmFsIHBvbGljeSwmIzgyMjE7IHNhaWQgTmVhbCwgd2hvIHNwb2tlIGFzIGEgZ3Vlc3QgZHVy
aW5nIHRoZSByZWd1bGFybHkgc2NoZWR1bGVkIGJ1ZGdldCBhbmQgZmluYW5jZSBjb21taXR0ZWUg
TW9uZGF5IGFmdGVybm9vbi4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgW2JlbmVmaXRdIGZv
ciB1cyB0byBzcGVhayBvbiBiZWhhbGYgb2Ygbm90IGp1c3QgQWtyb24gYnV0IHRoZSBuYXRpb24s
JiM4MjIxOyBOZWFsIHNhaWQgb2YgdGhlIHN0YXRlIGFuZCBuYXRpb25hbCBvcmdhbml6YXRpb25z
IHRoYXQgZXhwbG9yZSBhbmQgYWR2b2NhdGUgcG9saWNpZXMgdGhhdCBjb3VsZCBoZWxwIGNpdGll
cyBsaWtlIEFrcm9uLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1doZW4gd2UgYnJpbmcgdGhhdCBiYWNrLCBpdCYj
ODIxNztzIG5vdCBhIGNvc3QsIGl0JiM4MjE3O3MgYW4gaW52ZXN0bWVudCwmIzgyMjE7IGhlIHNh
aWQgb2YgdGhlIGV4cGVuc2VzIGluY3VycmVkIHRyYXZlbGluZyB0byBjb25mZXJlbmNlcyBhbmQg
dGFraW5nIGNsYXNzZXMuIDwvcD48cD5CdXQgaWYgZXZlcnkgY291bmNpbCBtZW1iZXIgdG9vayB0
aG9zZSB0cmlwcywgaXQgd291bGQgYnVzdCBjb3VuY2lsJiM4MjE3O3MgJDMwLDAwMCBhbm51YWwg
YnVkZ2V0IGZvciB0cmF2ZWwuPC9wPjxwPk9tb2JpZW4gc2FpZCBrbm93bGVkZ2UgZ2FpbmVkIG9u
IHRoZSB0cmlwcyBzZXJ2ZXMgaGVyIGNvbGxlYWd1ZXMgb24gY291bmNpbCBhbmQgdGhlIGNpdHkg
YXMgYSB3aG9sZS4gPC9wPjxwPlNoZSYjODIxNztzIG5vdCBvcHBvc2VkIHRvIHNoYXJpbmcgaG93
IG11Y2ggc2hlJiM4MjE3O3Mgc3BlbnQuIFRvIHRoZSBjb250cmFyeSwgc2hlIHNhaWQgc2hlJiM4
MjE3O3MgYXNrZWQgdGhlIG1heW9yJiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHRvIG1ha2UgYWxsIHRyYXZlbCBl
eHBlbnNlcyBwdWJsaWMgb25saW5lLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBtaW5kIHRlbGxpbmcg
dGhlIHB1YmxpYyB3aGVuIEkmIzgyMTc7dmUgdHJhdmVsZWQuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gc2Vj
cmV0cyBhYm91dCB3aGF0IEkgZG8gZm9yIGNvdW5jaWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcmF2ZWwgZXhw
ZW5zZXMgYXJlIGdyYW50ZWQgYnkgdGhlIHByZXNpZGVudCBvZiBjb3VuY2lsLiBDb3VuY2lsd29t
YW4gTWFyaWx5biBLZWl0aCBzaGFyZWQgYSBsZWRnZXIgbGlzdGluZyBlYWNoIGNvdW5jaWwgcGVy
c29uJiM4MjE3O3MgMjAxNC0yMDE2IHJlaW1idXJzZW1lbnRzLiBUaGV5IGFyZSAoaW4gb3JkZXIg
b2YgbW9zdCB0byBsZWFzdCk6IE9tb2JpZW4sICQyNCw0MjY7IE5lYWwsICQxNywxMzc7ICBSaWNo
IFN3aXJza3ksICQ4LDA2ODsgVGFyYSBNb3NsZXktU2FtcGxlcywgJDcsOTg4OyBEb25uaWUgS2Ft
bWVyLCAkNCwwMjc7IEtlaXRoLCAkMiw1OTY7IFZlcm9uaWNhIFNpbXMsICQxLDYyMTsgSmVmZiBG
dXNjbywgJDEsNTY4OyBCcnVjZSBLaWxieSwgJDEsMzg3OyBCb2IgSG9jaCwgJDEsMzUxOyBaYWNo
IE1pbGtvdmljaCwgJDEsMzMyOyBGcmVlbWFuLCAkMjUwIGFuZCBNYXJnbyBTb21tZXJ2aWxsZSwg
emVyby48L3A+PHA+VGhlIHByb3Bvc2FsIHRvIHNoaWZ0ICQxMCwwMDAgZnJvbSBjb3VuY2lsJiM4
MjE3O3MgYnVkZ2V0IHRvIHRoZSBBa3JvbiBDYXJlcyBwcm9ncmFtIHdhcyByZWNvbW1lbmRlZCBi
eSBLZWl0aCwgS2FtbWVyIGFuZCBTb21tZXJ2aWxsZS48L3A+PHA+S2VpdGggc2FpZCBjb3VuY2ls
IG1lbWJlcnMgbWFrZSB0cmlwcyB3aXRob3V0IGZpcnN0IGFza2luZyBpZiB0aGV5IGFyZSBlbGln
aWJsZSBmb3IgcmVpbWJ1cnNlbWVudC4gU2hlIHRvb2sgc2lkZXMgd2l0aCBGcmVlbWFuLCB3aG8g
c2FpZCBoZSByZWFkcyBlbm91Z2ggbGl0ZXJhdHVyZSBmcm9tIE5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSBvZiBD
aXRpZXMgYW5kIE9oaW8gTXVuaWNpcGFsIExlYWd1ZSB0byBzYXZlIHRheHBheWVycyB0aGUgY29z
dCBvZiBwYXlpbmcgZm9yIGhpbSB0byBsZWFybiBpbiBwZXJzb24uPC9wPjxwPkZyZWVtYW4gc2Fp
ZCBkdXJpbmcgdGhlIHB1YmxpYyBkaXNjdXNzaW9uIHRoYXQgcmVjZWlwdHMgZm9yIHRyaXBzIG5v
dCBvcmRlcmVkIGJ5IGNvdW5jaWwgc2hvdWxkIG5vdCBiZSBwaWNrZWQgdXAgYnkgdGhlIHRheHBh
eWVycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgdG8gYXNrIHlvdSBmb3IgcGVy
bWlzc2lvbiwmIzgyMjE7IE9tb2JpZW4gcmVwbGllZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG8gZmVlbCB0
aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgYWRtaXJhYmxlIHRoYXQgdGhleSBbT21vYmllbiBhbmQgTmVhbF0gbWFr
ZSBpdCBvbnRvIGNvdW5jaWxzLCYjODIyMTsgc2FpZCBLZWl0aCwgd2hvIGFwcHJvdmVzIHJlaW1i
dXJzZW1lbnRzLiAmIzgyMjA7QnV0IGlzIHRoYXQgYSBwcmVyZXF1aXNpdGUgdG8gdHJhdmVsPyBJ
IHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O2xsIHNwbGl0IGhhaXJzIG92ZXIgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkRv
dWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJKRG91ZyZu
YnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.