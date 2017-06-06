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Tallmadge man pleads no contest in drunk driving crash that killed Ellet High School student; Charles Queer to be sentenced July 26

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 03:14 PM
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Charles Queer approaches the bench to plead no contest before Summit County Common Pleas Court Judge Joy Oldfield. Queer will be sentenced at a later date to charges relating to his drunk-driving crash that killed Patricia Powell, a 17-year-old Ellet High School student. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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